В России могут ввести штрафы за недолив топлива на АЗС

Уже в следующем году за недолив топлива для российских АЗС могут быть введены оборотные штрафы. С таким заявлением выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, тем не менее наблюдается тенденция снижения числа нарушений по части качества топлива. Об этом он сообщил на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Появились факты и проблема, связанная с тем, что недоливают топливо. У нас сейчас подготовлены поправки к закону, которые позволяют накладывать оборотные штрафы еще и по этому факту нарушений», - цитирует его РИА Новости.

Также Мантуров отметил, что законопроект о введении оборотных штрафов уже был одобрен госкомиссией и в ближайшее время будет согласован с другими ведомствами.

«Мы постараемся (внести законопроект в Госдуму - прим. ред.) в осеннюю сессию, но, возможно, это перейдет в весеннюю. Постараемся до конца года этот вопрос досогласовать», - подчеркнул Мантуров.

Он уточнил, что потребуется время для переходного периода.

«Я думаю, что с 1 января 2019 года - это максимальный (самый ранний - прим. ред.) период, когда он будет введен. Возможно, это будет в середине следующего года», - заключил Мантуров.

В июле этого года стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии готовит пакет мер, призванных решить проблему недолива бензина на АЗС.