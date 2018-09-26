В Крыму назвали дискриминацией попытки запретить произносить название полуострова на заседаниях ООН

Заместитель председателя комитета крымского Госсовета по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников считает, что попытка запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» с трибуны ООН нарушает нормы международного права, а также является дискриминацией, волюнтаризмом и проявлением антироссийской истерии на Западе.

«Это продолжение той дискриминационной и волюнтаристской политики, которую проводят международные организации в отношении России и российского Крыма», - заявил депутат.

Шувайников при этом добавил, что Россия, в отличие от западных государств, на своей территории соблюдает права человека.

«Хотелось бы, чтобы в Совете по правам человека ООН перечитали декларацию и хартию о правах человека… Пока получается, что западные правозащитные организации и есть первые нарушители этих международных документов», - подчеркнул зампред комитета Госсовета Крыма.

Ранее сообщалось, что представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН попытались пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым».