ЦИК передал мандат Кобзона соратнику народного артиста

Центризбирком передал мандат скончавшегося депутата Госдумы Иосифа Кобзона иркутскому депутату Александру Якубовскому.

Ранее Якубовский занимал пост депутата Законодательного собрания Иркутской области. В 2016 году он уже баллотировался в Госдуму в составе региональной группы, которую возглавлял Кобзон.

ЦИК единогласно одобрил передачу мандата. И сразу после этого рассмотрел вопрос о регистрации Якубовского.

Напомним, депутат Госдумы народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.