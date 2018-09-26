ЦИК передал мандат Кобзона соратнику народного артиста
Передача полномочий иркутскому депутату была одобрена единогласно.
Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Центризбирком передал мандат скончавшегося депутата Госдумы Иосифа Кобзона иркутскому депутату Александру Якубовскому.
Ранее Якубовский занимал пост депутата Законодательного собрания Иркутской области. В 2016 году он уже баллотировался в Госдуму в составе региональной группы, которую возглавлял Кобзон.
ЦИК единогласно одобрил передачу мандата. И сразу после этого рассмотрел вопрос о регистрации Якубовского.
Напомним, депутат Госдумы народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.