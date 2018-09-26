Памфилова потребовала от главы Хакасии обосновать свой отказ от участия во втором туре выборов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратилась к главе Хакасии Виктору Зимину, который отказался принимать участие во втором туре губернаторских выборов, и призвала его обосновать свое решение.

Она подчеркнула, что необоснованный отказ может поставить вопрос о финансировании выборов за его счет, поскольку «государство тратит большие средства на проведение выборов».

«Нельзя принимать необдуманные решения. Любой, кто принимает такое решение, должен обосновать причины и аргументы», - цитирует ее ТАСС.

Также Памфилова задалась вопросом, как человек, который из-за проблем со здоровьем отказывается принимать участие в выборах, «может руководить краем».

Ранее стало известно, что для проведения второго тура выборов в Хакасии потребуется еще два миллиона рублей в связи с его переносом.