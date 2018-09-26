На побережье Азовского моря высадились украинские пограничники и танкисты

Пограничники и бойцы Вооруженных сил Украины провели совместные учения. Ареной для маневров выступило побережье Азовского моря, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Экипажи бронеавтомобилей и танковые подразделения ВСУ, которые совместно действуют в составе объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», - говорится в официальном сообщении пресс-службы украинского оборонного ведомства.

В ходе учения свои навыки демонстрировали не только механики-водители, которые учились ездить в составе колонны, но и снайперы с пулеметчиками. Они стреляли по различным мишеням, в том числе в движении.

Ранее официальный Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу на побережье Азовского моря.