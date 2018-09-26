Глава Украинской православной церкви попал в базу данных «Миротворца»

Базу данных скандально известного сайта «Миротворец» пополнил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Теперь на сайте он обозначен как «агент влияния Русской православной церкви на Украине», а также как «противник создания независимой поместной церкви на Украине», уточняет РИА Новости.

В список «Миротворца» попал также наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы.