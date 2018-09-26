Глава Украинской православной церкви попал в базу данных «Миротворца»
Онуфрий был внесен в базу после отказа митрополита встречаться с экзархами Константинопольского патриархата.
Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Базу данных скандально известного сайта «Миротворец» пополнил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.
Теперь на сайте он обозначен как «агент влияния Русской православной церкви на Украине», а также как «противник создания независимой поместной церкви на Украине», уточняет РИА Новости.
В список «Миротворца» попал также наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы.