На Украине разработали искусственное сало

Украинские студенты из аграрного института неожиданно ударили в самое сердце кулинарных традиций своей страны - изобрели искусственное сало. Салозаменитель состоит из желатина и растительного масла, сообщают «Известия».

«Искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», - заявил доцент кафедры питания аграрного института Дмитрий Бидюк.

Целью работы группы студентов было создание альтернативы привычному салу, пригодной к употреблению веганами. В растительном варианте продукта отсутствуют вредные жиры.

Эксперты на Украине уже прокомментировали изыскания молодежи, найдя в них не столько научный, сколько практический интерес. Доступность сала для населения значительно уменьшилась. За минувший год этот продукт подорожал сразу за 67%.