Следствие просит суд отпустить из СИЗО сестер Хачатурян

Следствие обратилось к суду с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемым в убийстве своего отца трем сестрам Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий. Такое заявление сделала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М.», - сказала представитель суда.

Царева добавила, что ходатайство будет рассмотрено 27 сентября.

Ранее прокурор Мосгорсуда заявил, что у него есть сведения о сексуальном насилии убитого Михаила Хачатуряна над его дочерьми.

Напомним, тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями шеи и груди было обнаружено 27 июля этого года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Позже были задержаны трое дочерей погибшего - в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки объяснили содеянное тем, что отец продолжительное время причинял им «моральные страдания».