Автобус всмятку: страшное ДТП в Подмосковье попало на видео

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса ЛиАЗ и грузового автомобиля «Татра» произошло в подмосковном Домодедово. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщили в Центральном региональном центре МЧС РФ.

«В Домодедово водители пассажирского автобуса и грузового автомобиля не смогли разъехаться и допустили столкновение, пострадали восемь человек», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что авария случилась в результате несоблюдения правил дорожного движения. Пассажирский автобус следовал по маршруту № 513 Подольск - Расторгуево.

По сообщению ведомства, движение на дороге перекрыто не было, розлива топлива также нет. Возгорания в результате аварии не последовало.

Как отметили в МЧС, к устранению ДТП привлечены пять единиц техники и 16 человек.