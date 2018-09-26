Онкологи нашли способ лечения самой распространенной формы рака

Австралийские ученые доказали взаимосвязь между возникновением рака кишечника и нездоровым образом жизни. Курение, злоупотребление алкоголем и ожирение приводят к выявлению 45 тысяч новых случаев злокачественных опухолей в одной только Австралии, говорится на страницах MedicalXpress.

Рак кишечника - один из самых распространенных видов этого смертельно опасного заболевания. Ежегодно в мире выявляется до 600 тысяч человек с этим диагнозом. Как и в случае с другими формами болезни, вероятность появления рака увеличивается с возрастом.

Специалисты изучали особенности заболевания в ходе масштабного исследования. В нем приняли участие 370 тысяч австралийцев в возрасте от 18 до 100 лет.