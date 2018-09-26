Ученые расшифровали древнеегипетское любовное заклинание

Заклинание, которое начертано на древнем папирусе, скорее всего, использовалось в сложных жизненных ситуациях вроде любовного треугольника или невозможности жениться на любимом человеке.

Как отмечает преподаватель Страсбургского университета во Франции Корши Досу, которому и удалось расшифровать древний документ, текст написан на коптском. Это египетский язык, в котором используется греческий алфавит. На фрагментах, которые еще сохранились, можно перевести фразы «Я призываю тебя», «Ты растворишься», «Каждый Бог Адамов».

Есть предположение, что папирус является частью большой книги. Он хранится в университете в Сиднее, однако ученые до сих пор гадают, как он мог оказаться в Австралии.