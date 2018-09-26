Две «ржавые шаланды»: как суда ВМС Украины встали в очередь, чтобы пройти под Крымским мостом

Киев надеялся, что Москва будет всячески препятствовать проходу кораблей украинских ВМС под Крымским мостом. Об этом в эфире программы «Между тем» на «Звезде» заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению эксперта, Киев напрасно рассчитывал спровоцировать Москву на какие-то меры в связи с проходом кораблей через Крымский мост.

«Киев хотел сказать то, что ему сказать не удалось. Он надеялся, что где-нибудь их задержат, не пустят, тогда они бы сказали: "Вот, наше совместное с Россией море, а нас не пускают". А их поставили в очередь, выдали лоцмана, получили оплату и пропустили две эти, так сказать, ржавые шаланды, одна из которых не может двигаться своим ходом», - отметил Жарихин.

Он также напомнил, что для того, чтобы зайти в порт Мариуполя через Керченский пролив, суда ВМС Украины получили соответствующие разрешения от российской стороны.

«Они, во-первых, прошли, попросившись в очередь, получив разрешение и, более того, приняв на борт нашего лоцмана и заплатив за лоцманские услуги. И после этого говорят: "Мы прорвались через Керченский пролив"», - сыронизировал Жарихин.

Суда «Донбасс» и «Корец» ВМС Украины прошли 23 сентября под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для создания новой военно-морской базы. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила прохождение в соответствии с нормами международного права.

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