Эксперты разъяснили новый закон о блокировке банками карт россиян

С 26 сентября российские банки получают возможность до двух дней приостанавливать сомнительные операции по картам. При этом такая блокировка будет осуществляться в случае, если банку удастся выявить признаки проведения операции без согласия плательщика. И если ранее финансовые учреждения могли приостанавливать подобного рода действия, то теперь эту процедуру прописали законодательно.

Как рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев в интервью радио «Звезда», если человек придет в банк и потребует отдать ему денежные средства, то сотрудники банка могут отказать и предложить вернуть лишь 15%.

«Приходит человек в банк и требует отдать его деньги, но их не возвращают и намекают, что они "подозрительные". Но 15% этих деньги отдают. Что такое 15%? Центральный банк велит подозрительные деньги тормозить в обороте. И банки прекрасно придумали: 15% забирают, то есть тем самым дестимулируют гражданина снимать эти деньги со счета», - отметил он.

Как пояснил нововведение председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, банк обязан в течение двух дней связаться с клиентом и уточнить, действительно ли операция была проведена им.

«Если клиент подтверждает, что он сам проводил платеж, то операция проводится. Если до клиента не могут дозвониться в течение двух дней и получить подтверждение или неподтверждение, то операция все равно должна быть проведена», - подчеркнул он.

При этом у банков нет каких-то четких критериев, которые бы определили «сомнительность» операции. Например, подозрение может вызвать все, что хоть немного отличается от обычного поведения владельца, - непривычно крупная интернет-покупка либо использование карты на территории другого региона или страны.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ законодательно пропишет основания для блокировки счетов граждан и компаний в рамках «антиотмывочного» законодательства.