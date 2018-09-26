Япония приступила к разработке сверхзвуковой бомбы
Разработчик предполагает, что сбить такой снаряд будет «практически невозможно».
Фото: Richard Atrero De Guzman, ZUMAPRESS.com Globallookpress
Министерство обороны Японии распространило заявление о том, что разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы, предназначенные для поражения наземных целей. Разработку планируется закончить к 2026 году. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщило агентство Jiji Press.
Предполагается, что сбить такой снаряд будет «практически невозможно».
По информации агентства, власти страны хотят разместить ракеты с бомбами на архипелаге Сенкаку (Дяоюйдао), принадлежность которого к Японии оспаривает Китай.