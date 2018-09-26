В России стартует лизинг смартфонов

В России впервые появится лизинг смартфонов. Пионер направления - южнокорейский производитель электроники компания Samsung. Сервис заработает в октябре, сообщает РИА Новости.

Арендовать можно будет только флагманские модели компании, такие как Samsung Galaxy S9 и S9+ и Note9. В пресс-службе производителя заявили о скором расширении программы и поиске для этого новых партнеров.

Согласно условиям, стоимость лизинга составит 3,79 тысячи рублей в месяц. При желании получить гаджет в личное пользование навсегда клиент должен будет оплатить его полную стоимость. Поменять модель на более новую тоже можно, отмечают в компании, но при условии внесения 12 платежей или после шести платежей с доплатой 3,9 тысячи рублей. Ну и, естественно, при отсутствии повреждений аппарата.

Кроме того, в Samsung завили, что внесут в договор пункт о возможности один раз заменить разбитый экран или заднюю панель в сервисе.