Ле Пен госпитализировали во Франции

Основатель партии «Национальный фронт», ныне известной во Франции как «Национальное объединение», Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен, госпитализирован в пригороде Парижа. Об этом сообщило французское агентство Le Parisien.

Причиной госпитализации послужила высокая температура, которую не смогли сбить в течение долгого времени. Медики заверили, что жизни политика ничто не угрожает.