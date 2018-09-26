В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

В 2018 году октябрь и ноябрь будут близкими к норме, однако в последний осенний месяц ожидаются резкие повышения и понижения температуры. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом «Звезды».

«В нынешнем году октябрь будет близким к норме. Ноябрь тоже ожидается близким к норме, но в течение месяца будут очень резкие повышения и понижения температуры - неоднородный режим погоды», - сказал специалист.

В этой связи Вильфанд не смог дать однозначный ответ на вопрос, когда наступит зима. По словам главного российского синоптика, «нужно понимать, что для многих зима наступает, когда формируется устойчивый снежный покров, это совсем не скоро, потому что это событие по современному климату наступает в самом конце ноября».

«Поэтому до зимы все-таки еще далековато», - подчеркнул эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ объяснил, что, по синоптическим представлениям, осень не переходит в зиму.

«Существует понятие естественной смены сезонов, когда после второй половины лета наступает осень, она длится примерно до 15-16 октября, затем наступает предзимье. И этот период длится примерно до 20-25 декабря. Лишь после него наступает зима. В этом году мы прогнозируем, что декабрь будет не таким теплым, а близким к обычным значениям. И снежный покров установится к середине декабря», - добавил Вильфанд.

Говоря о том, наступит ли в этом году бабье лето, синоптик сообщил, что «в конце первой декады или в середине» октября сотрудники Гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха до 15 градусов.

«В сентябре - при летней погоде - о бабьем лете говорить сложно, а вот сейчас, когда наступила ненастная погода, можно оценивать вероятность наступления бабьего лета. По расчетам наших специалистов, в конце первой декады или в середине месяца (октября - прим. ред.) есть вероятность, что температура повысится примерно до 15 градусов, будет сухо, ясно, солнечно. Это не то бабье лето, которое бывает в сентябре, но после такого ненастья этот период покажется вполне счастливым», - резюмировал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что циклон, который бушевал в Московском регионе с понедельника, 24 сентября, начал сдавать свои позиции. Однако вскоре на смену ему придет другой, который принесет прохладную погоду с заморозками, дождями и порывистым ветром.