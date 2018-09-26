Сирийский сценарий может повториться в Афганистане - Совбез РФ

Сегодня можно говорить об опасности повторения сирийского сценария ИГИЛ* в Афганистане. Такое заявление сделали в Совете безопасности РФ.

Как рассказал пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ Евгений Аношин, на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию обстановки в Афганистане представители афганской стороны, а также Индии, Ирана и Китая высказались за создание единой с Россией базы террористических группировок.

«Участники встречи отметили позитивное значение базы данных террористических организаций, созданной ФСБ РФ. Они подчеркнули важность создания подобной базы для всех стран - участниц сегодняшней встречи», - сказал Аношин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия, Афганистан, Индия, Иран и Китай смогут наладить регулярный механизм консультаций по урегулированию ситуации на территории Афганистана по линии секретарей совбезов.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ