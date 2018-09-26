«Зенит» назвал цену своего обновленного фотоаппарата

Новый фотоаппарат «Зенит» на первом этапе производства будет находиться в премиальном сегменте и стоить порядка пяти-шести тысяч евро, заявил представитель производителя в среду.

Как было сказано ранее, в производстве решено сочетать традиционный колорит и современные технологии. Дизайнеры планируют использовать высококачественные отделочные материалы, чтобы камеру по достоинству оценили на рынке. Первые 500 фотоаппаратов «Зенит», производство которых возобновляется в России, будут выполнены в лимитированном дизайне, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя.

Первый малоформатный «Зенит» начал выпускаться на заводе в Красногорске с 1952 по 1956 год. Предполагается, что первые обновленные камеры появятся на рынке уже в этом году.