«Петька мой не пробегал?»: в Сети высмеяли «потерявшегося» в ООН Порошенко

Появление президента Украины Петра Порошенко в комнате российской делегации в ООН вызвало бурные эмоции пользователей социальных сетей. Случай произошел в момент, когда украинский лидер пытался избежать общения с журналистами из России, а в качестве «убежища» по ошибке выбрал дверь, которая вела в переговорную.

Порошенко, осознав, куда он попал, лишь растерянно огляделся, а уже через 15 секунд попытался незаметно ретироваться, после чего направился в зал заседаний. Однако же случай не остался незамеченным - глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку предположил, что украинский лидер перепутал переговорную с туалетом.

Пользователи Сети весьма бурно отреагировали на конфузную ситуацию с Порошенко.

«Петька мой не пробегал?» - комментируют случай в Интернете.

Некоторые пользователи в шутку предположили, что Порошенко «искал буфет», а ряд комментаторов и вовсе решил, что украинский лидер «заблудился».

«Ему нужна помощь, но он не решился сказать, стесняется пока», - отреагировали в Сети.

Также пользователи предположили, что Порошенко хотел «сдаться» или даже «подслушивал под дверью, а та открылась».