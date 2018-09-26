Американского 81-летнего комика отправили за решетку, несмотря на слабое здоровье

Известного американского актера 81-летнего Билла Косби отправили за решетку по обвинениям в сексуальном насилии. Прокурор ходатайствовал о десяти годах. Хотя, возможно, в силу преклонного возраста и слабого здоровья срок сократят.

Адвокаты Косби упирали на то, что их подзащитному уже за 80, он почти слеп и нуждается в постоянном уходе медиков. А потому следует ограничиться домашним арестом. Но суд штата Пенсильвания оказался не самым гуманным в мире. Как минимум три года Косби проведет за решеткой и лишь затем сможет ходатайствовать о досрочном освобождении. Всего в изнасилованиях комика обвиняли десятки женщин. Но большая часть дел не дошла до суда за истечением срока давности.