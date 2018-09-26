Взбесившийся санкционный принтер - Рябков прокомментировал новые антироссийские ограничения США

Авторы новых антироссийских санкций пытаются удовлетворить свои геополитические амбиции. Так заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал новые ограничения в отношении России, введенные США.

«Санкцонный "взбесившийся принтер" в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но мы к нему привыкли», - сказал дипломат.

Рябков добавил, что в арсенале американской внешней политики нет ничего, кроме угроз. По мнению российского замминистра иностранных дел, авторы новых санкций против РФ никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции, однако в Москве не обращают на это внимания.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США вводит санкции против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Америки.

Кроме того, в черный список Минторга США попали российские компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и Воронежский НИИ «Вега».