Раскрыта тайна загадочных аномалий времен Второй мировой войны

Масштабные бомбардировки городов Германии в годы Второй мировой войны отзывались «эхом» в радиоприемниках британских военнослужащих. К таким выводам на основе исследований пришли ученые из Университета Рединга в Великобритании, сообщают «Известия».

Эксперты установили, что необъяснимые в те годы аномалии в радиоэфире были порождением инфразвуковых колебаний. Они смогли изменить характер распространения и скорость электронов и привести к сильнейшим помехам в радиоэфире. Результаты своих изысканий специалисты из Великобритании опубликовали в журнале Annales Geophysicae.

В той же статье приводятся данные о том, что грохот канонады с поверхности Земли достигал границ космоса. При этом выделялось колоссальное количество энергии, равное разряду 300 молний.

«Ужасающая сила этих ударов помогла нам оценить, как события на поверхности Земли могут влиять на дальние уголки ее атмосферы», - говорится в научной статье.

Полученные данные позволили ученым сделать однозначный вывод о зависимости плотности электронов в ионосфере и давления воздуха от масштабных событий, порождающих инфразвуковые волны.