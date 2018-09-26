Госдума приняла во II чтении законопроект о дополнительном выходном дне для россиян

Россияне могут получить дополнительный выходной день для диспансеризации. Сегодня, 26 сентября, Государственная дума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Поправка была внесена ко второму чтению. Речь идет о двух днях, которые могут быть предоставлены пенсионерам и людям предпенсионного возраста на диспансеризацию.

В частности, законопроект находится на рассмотрении Государственной думы уже второй год, поскольку ранее были назначены дополнительные консультации для его обсуждения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже отметила, что поддерживает данную инициативу. В то же время правительство инициативу не поддержало.

В настоящее время работающие граждане зачастую не могут пройти диспансеризацию просто потому, что работодатели не отпускают их во время работы в медицинские учреждения. По этой причине не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, принимают в ней участие, уточняет РИА Новости.

Сегодня в Госдуме также приняли поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы.