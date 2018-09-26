Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы

Украина является самой большой православной страной в Европе. Такое заявление сделал Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке.

«Мы самая большая православная страна Европы… Церковь должна быть одна - украинская», - сказал президент Украины.

Напомним, в День независимости Украины президент Петр Порошенко заявил о необходимости порвать все связи с историческим прошлым, которое связанно с Российской империей, Советским Союзом и Русской православной церковью. Глава государства отметил, что Киев хочет положить конец «противоприродному и неканоническому пребыванию» большой части православного общества страны в зависимости от РПЦ.