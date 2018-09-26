Бургер со вкусом «человечины» предложат отведать в Хельсинки

В Хельсинки на площади Наринккатори в рамках пиар-кампании сериала «Ходячие мертвецы» предложат отведать бургер со вкусом мяса людей.

Как сообщает yle.fi, ресторан будет открыт на следующей неделе на несколько обеденных часов. Готовить котлеты из «человеческого мяса» будет известный повар из Лондона Том Вулф.

Для разработки необычного продукта кулинар изучал описания тех, кто действительно пробовал человечину.

Известно, что бургеры будут раздаваться бесплатно.