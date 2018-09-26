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Неприемлемый нажим - в МИД дали оценку действиям США в отношении «Северного потока - 2»

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:56 26.09.2018
Ранее президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН пригрозил Германии полной зависимостью от России.
Неприемлемый нажим - в МИД дали оценку действиям США в отношении «Северного потока - 2»
Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Совместные энергетические проекты России и стран ЕС - прежде всего коммерческие и если создают некую зависимость стран друг от друга, то она исключительно позитивная, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

По словам дипломата, некоторые страны, однако, пытаются представить такое сотрудничество совершенно в ином ключе. Он особенно подчеркнул, что при принятии решений об осуществлении коммерческих взаимовыгодных проектов должны приниматься во внимание «вот эти аспекты: надежность, последовательность, нечувствительность к колебаниям политической конъюнктуры».

«А самое главное, что это опирается на надежную коммерческую основу. Наш трубный газ дешевле сжиженного», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Грушко охарактеризовал действия США в данном направлении как «абсолютно неприемлемый политический нажим».

На Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп выступил с критикой вектора энергетической политики Берлина. По его мнению, решение о строительстве газопровода «Северный поток - 2» сделает Германию полностью зависимой от России. Вашингтон активно давит на Берлин, угрожая санкциями, если германские власти не откажутся от проекта.

В рамках проекта «Северный поток - 2» планируется построить две нитки газопровода по дну Балтийского моря. Предполагается, что мощность этого трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Уже получено разрешение от всех стран, кроме Дании, в территориальных водах которых планируется начать укладку. В случае несогласия Дании у главного разработчика проекта строительства компании «Nord Stream - 2» уже есть альтернативный вариант маршрута прокладки, который пойдет в обход страны.

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