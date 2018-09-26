В Госдуме приняли поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания, которое состоялось в среду, 26 сентября, приняла поправки российского президента Владимира Путина, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

В частности, речь идет о том, чтобы установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей и введении ряда мер защиты лиц предпенсионного возраста.

Все предложения, касающиеся изменений в пенсионной системе, были оформлены в виде поправок к законопроекту, а также внесены президентом на рассмотрение в Государственную думу еще 6 сентября. Комитет Госдумы по труду и социальной политике во время заседания поддержал поправки президента и рекомендовал их к принятию во втором чтении проекта.

Всего, как уточняет РИА Новости, президент внес девять поправок.

Ранее в Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста.