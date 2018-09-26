Эксперт рассказал, где будут использоваться переданные Украине американские военные катера

Передача украинским ВМС двух патрульных катеров класса «Айленд» существенно не укрепит флот Украины. Такое мнение высказал капитан 1-го ранга военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это катера береговой охраны, а не корабли ВМФ США, они предназначены для охраны береговой линии. На них установлена одна орудийная установка и больше ничего», - сказал специалист в беседе с корреспондентом RT.

Дандыкин добавил, что корабли списаны и им уже по 30 лет. Капитан 1-го ранга также напомнил, что Соединенные Штаты ранее передавали их Грузии. По мнению эксперта, суда, которые «будет принимать сам Порошенко», могут перебросить в Азовское море - в Бердянск.

«Если сравнивать с нашими патрульными кораблями, которые поступают на Черноморский флот ("Василий Быков" придет первым, таких будет шесть), это серьезная единица: около двух тысяч тонн водоизмещения, может вертолет нести. А это катера. Водоизмещение, допустим, 300 тонн: у нас тут пушчонка стоит… Больше политический факт, чем военный», - резюмировал каперанг.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине два списанных патрульных катера береговой охраны класса «Айленд» - «Кушинг» и «Драммонд». Оба судна были построены в 1988 году и относятся к серии В.

В торжественной церемонии по этому случаю, которая состоится 27 сентября на базе береговой охраны в Балтиморе, как ожидается, будет участвовать украинский лидер Петр Порошенко.