Введен режим ЧС: Челябинск утопает в мусоре

В Челябинске из-за мусорного коллапса введен режим чрезвычайной ситуации. Из разных районов области в город экстренно перебрасывают коммунальную технику. Убирают переполненные контейнеры десятки спецмашин. Чтобы разгрести все завалы до конца недели, бригадам предстоит работать круглосуточно.

Ряд компаний отказались вывозить отходы на новый полигон за чертой города и потребовали увеличить тарифы. В результате сотни тонн мусора скопились на улицах, во дворах и даже на детских площадках. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе поручил челябинскому губернатору за три дня решить проблему.

Виновных поручено привлечь к ответственности вплоть до возбуждения уголовных дел.