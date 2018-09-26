Ученые из США нашли признаки жизни на Марсе

Ученые обнаружили на Марсе признаки жизни. Сенсационные данные приводят астрономы из США, работающие с орбитальным аппаратом Mars Odyssey. Отчет, наделавший много шума в научных кругах, опубликован в издании Science Alert.

Согласно теории сотрудников Брауновского университета США, несколько миллиардов лет назад в марсианской коре могли обитать живые организмы. При этом жизнь на Красной планете распространялась неравномерно, а лишь в некоторых областях.

«Условия в этих зонах были похожи на аналогичные места на Земле, где существует подземная жизнь», - отметил в своем докладе исследователь Джесси Тарнас.

Однако не стоит трубить окончательную победу, поправился ученый. Просторы планеты не были населены разумными существами. Скорее речь идет о микробах, так называемых хемосинтетических микроорганизмах, которые способны переносить тяжелейшие условия и нахождение в агрессивной окружающей среде, сообщает телеканал «360».

В пользу этой версии говорит тот факт, что орбитальный комплекс, «ощупывающий» поверхность Марса и сканирующий его глубины, обнаружил в них радиоактивные элементы, такие как родий и калий. Толщина слоя, пригодного для существования жизни, составляет несколько километров.

Кроме того, при помощи компьютерного моделирования удалось доказать наличие на Марсе зон с достаточным количеством водорода.