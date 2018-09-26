Патрушев призвал наращивать координацию усилий для борьбы с терроризмом

Россия, Афганистан, Индия, Иран и Китай смогут наладить регулярный механизм консультаций по урегулированию ситуации на территории Афганистана по линии секретарей совбезов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Надеюсь, что наше первое заседание заложит необходимую основу для создания механизма регулярных консультаций», - заявил он.

Кроме того, Патрушев выразил соболезнования секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а также всему народу страны в связи с многочисленными жертвами недавнего теракта, который произошел в Ахвазе.

«Терроризм - наш общий враг, и нам необходимо наращивать координацию усилий для эффективной борьбы с ним во всех его проявлениях», - подчеркнул он.

Патрушев сообщил, что страны - участницы консультаций в Тегеране «едины или близки в оценках деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана».

В частности, по его словам, в стране насчитывается 60 тысяч человек, которые являются участниками движения «Талибан»*. Что касается приграничных районов, то там их около 15 тысяч.

Между тем он отметил, что целями террористов-смертников в этой стране неоднократно становились дипломаты, а также сотрудники гуманитарных организаций.

По мнению Патрушева, активность боевиков на территории Афганистана может стать серьезной угрозой для предстоящих выборов президента и парламента страны.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ