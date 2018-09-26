Стивен Сигал заявил о желании возглавить Приморье

Известный американский актер Стивен Сигал заявил, что сейчас он в качестве специального представителя Министерства иностранных дел РФ работает над укреплением дипломатических связей между Россией и Японией.

«Меня совсем недавно назначили (спецпредставителем МИД РФ - прим. ред.), поэтому я сейчас нахожусь на стадии переговоров с внешнеполитическим ведомством… Я занимаюсь тем, чем занимался всегда, - укрепляю связь между государствами. В настоящий момент я делаю то же самое для Японии, обсуждаю проблемы в дипотношениях», - заявил Сигал на встрече с жителями Владивостока.

Как подчеркнул артист, он укрепляет российские международные связи, и эта миссия не зависит от той должности, которую он занимает.

Сигал также сообщил, что с охотно возглавил бы Приморский край.

«С удовольствием», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал, имеющий гражданство России, назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Назначение артиста представителем российского внешнеполитического ведомства вызвало отчаяние в Вашингтоне.