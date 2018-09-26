В ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым»

Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН стремились отказаться от употребления в докладах российских правозащитников слова «Крым».

По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александра Молохова, тексты докладов были предоставлены заранее. Тем не менее отметил он, кто-то попытался их исправить, что привело к переписке между россиянами и секретариатом Совета по правам человека ООН.

«В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная Республика Крым и через запятую - Украина», - отметил Молохов.

Он подчеркнул, что «ситуация дошла до анекдота».

«На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары"», - цитирует его РИА Новости.

Молохов сообщил, что конфликт все же был разрешен, поскольку в секретариате Совета по правам человека «нашлись более толковые люди».

«(Они - прим. ред.) поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась», - заключил он.

Молохов ранее выступил на площадке ООН с докладом, в ходе которого уделил внимание «крымским санкциям» со стороны Киева, Вашингтона и Брюсселя. В результате его коллега Сергей Пинчук обратился к странам - участницам ООН и призвал их оказать давление на Украину, где «происходит ущемление прав крымских татар».