Экс-премьер Франции претендует на пост мэра Барселоны

Новым мэром испанской Барселоны может стать бывший премьер-министр Франции. Мануэль Вальс, который два с половиной года возглавлял французское правительство, заявил о своих амбициях градоначальника.

Вальс выставит свою кандидатуру на весенних выборах, на которых он рассчитывает победить. Однако его призывы к сохранению единства с Испанией сейчас в Каталонии непопулярны.

Сильно удивляться решению политика не стоит. Вальс из семьи каталонцев. Его дед, видный республиканец, вынужден был бежать во Францию после прихода к власти режима Франко.

Сам Вальс тем не менее родился в Барселоне, куда его родители приезжали на каникулы. Любовь к этому городу, признается политик, он впитал буквально с молоком матери.