«Новичок» в Темзе: кит-белуха впервые заплыл к берегам Лондона

Вблизи Лондона в реке Темзе очевидцы обнаружили неожиданного «гостя» - там была замечена белуха, которая обычно обитает в арктических зонах.

В частности, редкие кадры удалось сделать экологу Дэвису Эндрюсу, который снял, как морской обитатель плещется в реке.

«Не могу поверить, что пишу это, но это не шутка - белуха в Темзе», - написал он в своем Twitter.

Кит также был замечен в районе графства Кент вблизи города Грейсвенд на южном берегу Темзы.

В настоящее время, уточняет The Daily Mail, к месту, где было обнаружено млекопитающее, уже направлен специалист из организации по помощи китообразным и другим морским животным. Эксперты призвали людей не пытаться приблизиться к белухе, а лишь наблюдать за млекопитающим с берега.

Кит-белуха обитает в морях Арктики, а также в Белом, Беринговом и Охотском. Млекопитающее можно заметить и вблизи берегов Гренландии или Аляски, а зимой - даже в Балтийском море.