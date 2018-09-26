Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил «невероятные подробности» гибели группы Игоря Дятлова. Он проанализировал записи собственного корреспондента «Уральского рабочего» Геннадия Григорьева, который записывал в блокнот детали во время поисков туристов.

«Он приводит такие факты, что ставят под сомнения все, что когда-либо было опубликовано», - подчеркивает Дегтерев.

В частности, он обращает внимание на то, что за группой Дятлова от палатки якобы шли еще четыре человека, которыми были «манси». При этом Дегтерев отмечает, что туристов преследовали на протяжении 300 метров. А сама же группа, по мнению исследователя, якобы шла «босиком, держась друг за друга».

Также уфолог приходит к выводу, что вблизи палатки проходила стая волков, причем это было «в дни гибели группы».

Помимо этого, Дегтерев утверждает, что на месте трагедии якобы летали «огненные шары». Также в своем материале он сообщает, что группа якобы «ползала по кедру», поскольку «ветви обломаны на два метра в высоту».

«Состояние тел погибших. Глубокая заморозка. Обламываются при попытках их поднять. Слишком глубокая заморозка», - пишет Дегтерев в своем блоге.

Также исследователь-энтузиаст утверждает, что к «невероятным подробностям» гибели группы относятся дневники и записи Семена Золотарева - одного из участников, а также фотопленки, половина которых якобы могла пропасть.

Ранее исследователь нашел страшные тайны перевала Дятлова в документах и свидетельствах очевидцев.