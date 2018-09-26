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Для НАТО важно иметь диалог с Россией - Столтенберг

Алексей Головко
08:29 26.09.2018
Генсек НАТО встретился с министром иностранных дел РФ на полях ГА ООН после нескольких лет заморозки контактов.

В Нью-Йорке проходит 73-я Генеральная ассамблея ООН. Нашу страну на ней представляет руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Во вторник он провел на полях Генассамблеи ряд важных двусторонних переговоров.

Важнейшая встреча дня: в кабинет российской делегации приходит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Недавно после нескольких лет заморозки вновь возобновились контакты Североатлантического альянса и России. Общение идет главным образом по сирийской и иракской тематике. Но здесь, в ООН, стороны обсуждают все проблемы.

«Встреча с господином Лавровым была полезной. Для нас важно иметь прямой диалог между Россией и НАТО. У нас есть серьезные разногласия по таким вопросам, как Украина и Солсбери, но, на мой взгляд, это лишь подчеркивает, как важны для нас встречи и диалог. Я также приветствую тот факт, что после двухлетнего отсутствия встреч в рамках Совета Россия - НАТО мы смогли вновь созвать такую встречу. Это хорошая платформа для обсуждений отношений между альянсом и Россией», - заявил генсек Североатлантического альянса.

Гости в российской переговорной сменяются один за одним. Министры иностранных дел Сомали, Гватемалы, Белиза, Швейцарии. Но то были званые визитеры. И того, что сюда заглянет украинский президент, никто не ожидал. Оказалось, Петр Порошенко просто ошибся дверью, но, осознав где находится, поспешно сбежал.

А вот с коллегой из Китая Сергей Лавров договорился встретиться на его территории. С министром Ван И они приветствуют друг друга как очень хорошие знакомые. Главы дипломатии двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Сирийской Арабской Республике.

Во второй день работы на Генеральной ассамблее ООН Сергей Лавров, помимо двухсторонних встреч, поучаствует еще и в двух заседаниях. Сначала министр пообщается с коллегами в формате ОДКБ. А затем на Совбезе ООН обсудит проблему оружия массового уничтожения.

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