Судостроительный завод Порошенко выставлен на продажу

Фонд, который управляет активами украинского президента Петра Порошенко, договорился о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» покупателю из Украины и теперь ждет разрешения со стороны антимонопольной службы.

«Фонд "Прайм эссетс кэпитал" достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю», - отмечается в заявлении на сайте завода.

Завод «Кузница на Рыбальском», расположенный в Киеве, специализируется на производстве сухогрузов, танкеров-химовозов, а также контейнеровозов и морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в социальной сети Facebook подтвердил, что данный фонд управляет активами украинского президента.

Также на сайте завода уточняется, что если Антимонопольный комитет Украины даст разрешение, то это соглашение будет подписано.