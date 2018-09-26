СМИ рассказали, какими паролями защищена система управления войсками ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в качестве паролей для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро» простейшие коды: «admin» и «123456».

Как рассказал журналист Александр Дубинский агентству УНИАН, это «позволяло врагу сканировать информацию» военнослужащих Украины вплоть до лета текущего года.

По словам Дубинского, у него есть документы, согласно которым в мае 2018 года во время настройки и тестирования сетей автоматизированной системы управления войсками «Днипро» эксперт по базам данных Дмитрий Власюк обнаружил, что на большей части серверов и коммутаторов с IP-адресами доступ происходит по стандартному логину и паролю. Об этом специалист рассказал оперативному дежурному, однако его обращение осталось без ответа и пароли никто не поменял.

Как отметил журналист, идентичная ситуация была выявлена 25 мая 2018 года на почтовых серверах украинских ВС и за несколько месяцев пароли доступа так и не поменяли по причине бюрократических проволочек.

Дубинский также подчеркнул, что на Украине ведут работу восемь трастовых фондов НАТО по кибернетической защите, занимающихся развитием оперативных способностей ВСУ. Годом ранее североатлантический альянс выделил на эти цели порядка 40 миллионов евро.