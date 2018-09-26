Загадочная метка: исследователи установили новое место крушения MH370

Исследователи собрали сотни данных, на основе которых пришли к выводу, что обломки пропавшего самолета, летевшего рейсом MH370, принадлежавшего авиакомпании The Malaysia Airlines, могут находиться на еще неисследованной зоне поиска. По словам ученых, ее территория может достигать 386 тысяч квадратных метров.

При этом, как уточняет издание The Daily Star, в этой зоне поиска обломки могут быть разбросаны на расстоянии в тысячи ярдов, причем двигатели могут находиться в одном месте, а фрагменты фюзеляжа - в другом.

«Исследование может показать, что происходило в кабине самолета в последние секунды перед его исчезновения с радаров, а также было ли сброшено давление на воздушном судне во время полета и было ли оно преднамеренным. Кроме того, благодаря персональным электронным устройствам может стать известна судьба не только членов экипажа, но и самих пассажиров», - говорится в сообщении.

Ученые не раз приходили к выводу, что самолет мог разбиться вдоль линии, которая известна как седьмая дуга – она расположена к западу от Австралии.

Новые предположения были основаны после просмотра передачи о крушении MH370 8 марта 2014 года. Кроме того, также была исследована зона поиска в Индийском океане, на основе чего стало известно, как далеко мог пролететь самолет. Ранее исследователи предполагали, что зона поиска охватывает 25 тысяч километров, однако теперь ее протяженность увеличена.

Благодаря новым исследованиям ученые сумели установить, где с большей вероятностью можно обнаружить обломки самолета. Согласно первоначальному анализу, самолет мог неожиданно повернуть сначала на запад, а потом на юг.

Ранее стало известно, что в деле о пропавшем малайзийском Boeing MH370 появилась новая тайна.

Борт MH370 «Малайзийских авиалиний» исчез с радаров 8 марта 2014 года через 40 минут после вылета. По предварительной версии, катастрофа могла произойти над Южно-Китайским морем. До сих пор следственными органами не установлены обстоятельства трагедии. Все пассажиры и члены экипажа в 2015 году были признаны погибшими.