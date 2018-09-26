У берегов Португалии обнаружен затонувший 400 лет назад корабль

Португальские ученые нашли обломки судна, которые затонуло более 400 лет назад возле Лиссабона. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали археологи телеканалу, морская пучина поглотила корабль, когда он возвращался в столицу Португалии из Индии. Это случилось возле острова Кашкайш, находящегося западнее Лиссабона.

Все это время обломки судна покоились на глубине 12 метров. Водолазы подняли со дна раковины каури, которые заменяли деньги при работорговле в Африке, керамические изделия из Китая, бронзовые пушки с выгравированным на них гербом Португалии. Также были найдены остатки специй, которые перевозил корабль.

В настоящий момент ученые с помощью исторических архивов пытаются установить, что именно за судно они обнаружили.