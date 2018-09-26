В Москве на смену осени резко придет зима

Циклон, который бушевал в московском регионе с понедельника, 24 сентября, начал сдавать свои позиции. Однако на смену ему придет другой, который принесет прохладную погоду с заморозками, дождями и порывистым ветром.

В среду, 26 сентября, в российской столице практически не будет осадков, хотя синоптики ожидают порывистый ветер. А 27-28 сентября в Москву вновь придут дожди. Температура воздуха в ночное время будет составлять лишь 1-6 градусов тепла. В дневное время - от 10 до 15 градусов. В конце рабочей недели синоптики ожидают усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В субботу, 29 сентября, температура ночью опустится до 0, а в некоторых районах ожидаются заморозки. Днем температура воздуха поднимется до 6-11 градусов со знаком плюс. В небе вновь появится солнце, но его будут перемежать дожди.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, с каждым днем погода будет все больше напоминать о приближении зимнего периода. В ночь на воскресенье, 30 сентября, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура составит от -3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, схожий погодный фон ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии.