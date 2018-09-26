«Защитник» всей Европы: на Украине развеяли мифы о «самой сильной армии»

Всевозможные парады и помпезные «передачи техники» на Украине лишь создают иллюзии о якобы хорошем положении дел в ВСУ. К этому выводу пришел активист и волонтер Юрий Касьянов в своей статье для издания «Главред», таким образом критикуя пропагандистскую машину Киева, в связи с которой и возникают подобные мифы об украинской армии.

Касьянов подчеркнул, что такие «мифические военные победы» только вредят обороноспособности Украины.

В своем материале активист резко раскритиковал государственных пропагандистов, благодаря чему из любого информационного повода они могут «слепить очередную великую победу».

Во избежание голословности, Касьянов привел в пример переход украинского корабля управления А500 «Донбасс» и морского буксира А830 «Корец» в Азовское море. По словам активиста, это было не более, чем «героическим переходом двух старых ржавых калош», на которых и вовсе «дальше буйков заплывать страшно».

Касьянов также напомнил о мрачной действительности в украинской армии.

«На пятом году войны мы не имеем ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни гаубицы, ни своего пулемета, ни своего автомата», - заявил он.

При этом Касьянов подчеркнул, что все вооружение ВСУ «либо старое, советское, слегка подлатанное и покрашенное, либо то, что сохранилось в производстве с советских времен». Активист также подчеркнул «катастрофическую нехватку личного состава в действующей армии» Украины, а систему подготовки резерва и вовсе обозначил как «бутафорскую».

В своем материале Касьянов подчеркивает, что государственная пропаганда на Украине продвигает пораженческую психологию, помноженную на мифы о якобы «победоносной» армии ВСУ на фоне «преступной безответственности» властей страны.

В заключение Касьянов отмечает, что вся ситуация на Украине не более, чем «обыкновенное предательство», при этом Киев по-прежнему продолжает выставлять ВСУ в свете «защитников всей Европы».