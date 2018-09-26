В Сирии возрождается текстильная промышленность

В сирийской Латакии открылась швейная фабрика по пошиву современной одежды. Большинство сотрудников - беженцы из других регионов. Все производство руководство вывозило самостоятельно из Алеппо, когда там еще были боевики. Сначала хотели просто спасти станки и переждать войну, но уже скоро решили начать работу на новом месте.

Всех новых сотрудников обучают самостоятельно. Берут даже тех, кто никогда не сидел да машинкой и не знал, что такое лекало.

«Моя семья была вынуждена бежать из Алеппо еще в начале войны. Я нашла работу в Латакии, хотя раньше ничего не знала о швейном деле. Директор фабрики организовал курсы. Уже через несколько месяцев я освоила новую специальность», - рассказала Сами Ахмад, технолог швейной фабрики.

Сейчас работа в цехах идет только в дневное время. Но уже совсем скоро эти швейные машины будут производить самую разную одежду двадцать четыре часа в сутки. Есть и первые крупные заказы, сразу несколько ливанских футбольных команд заключили контракт с этой фабрикой на пошив спортивной формы.