В Вашингтоне назвали сумму, которую Иран тратит на «финансирование терроризма»

Американский госсекретарь Майкл Помпео сделал заявление по поводу связей властей Ирана с палестинскими милитаризированными организациями. Речь идет о движениях ХАМАС и «Исламский джихад», которые, по словам политика, финансируются иранским правительством.

«Режим, возглавляемый Роухани (президентом Ирана – прим. ред.) и Зарифом (главой МИД Ирана – прим. ред.), предоставляет около 100 миллионов долларов каждый год таким террористическим группировкам, как ХАМАС и “Исламский джихад”», — передает ТАСС заявление Помпео.

Ранее американское правительство с периодическим постоянством уже не раз называло Иран «одним из главных спонсоров терроризма».

Между тем, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия якобы «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии, при этом отметив, что такое утверждение является «весьма справедливым».