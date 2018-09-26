В Сети раскритиковали акцию феминистки против раздвинутых ног в метро Санкт-Петербурга

Пользователи социальных сетей в целом крайне негативно отреагировали на акцию, устроенную в метро Санкт-Петербурга местными феминистками во главе с Анной Довгалюк. Девушка решила весьма оригинальным образом бороться с менспредингом – привычкой некоторых мужчин сидеть, широко раздвинув ноги. Активистка подходила к таким пассажирам и выливала им на брюки и джинсы раствор отбеливателя. Позже Довгалюк отчиталась в том, что в результате ее акции «пострадали 70 особей».

Менспрединг, конечно, привычка нехорошая, однако позиция феминисток в соцсетях понимания практически не нашла. Пользователи задались вопросом – какое право имела девушка портить чужое имущество? Под постом Анны Довгалюк в Facebook уже немало резких отповедей, причем не только мужских, но и женских. Некоторые пользователи заявили, что передадут ролик в правоохранительные органы.

Пока полиция северной столицы на поступок Анны Довгалюк, называющей себя «общественной активисткой», не отреагировало, поскольку заявлений от «пострадавших особей» не поступало.