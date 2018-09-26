Американский самолет-разведчик совершил полет вблизи российских баз в Сирии

Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon совершил очередной разведполет вблизи побережья Сирии. Об этом свидетельствуют данные западных мониторинговых авиационных ресурсов.

По распространямой информации, американский разведчик P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы на острове Сицилия в Италии, в течение длительного времени курсировал у сирийского побережья над международными водами Средиземного моря.

Как сообщает Интерфакс, в настоящее время американские военные самолеты регулярно ведут плотную разведку побережья Сирии, наблюдая за действиями российских военных на авиабазе Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения в Тартусе.

В целом, количество их полетов значительно возросло по сравнению с прошлой неделей на фоне сообщений России о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию.