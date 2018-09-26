В наблюдательном совете ВТБ одобрили покупку акций банка «Возрождение»

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о приобретении не менее 85% обыкновенных акций банка «Возрождение».

После покупки ценные бумаги планируется консолидировать в количестве 100%. Также будет приобретено около 9,596% привилегированных именных акций и еще около 15% приобретут акционерам в рамках обязательной оферты.

Сделка согласована Центробанком России и Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщает ТАСС.

После проведения всех процедур будут определены дальнейшие шаги интеграции банков.

Между тем, ранее глава ВТБ Андрей Костин раскрыл подробности плана по дедолларизации. Одним из пунктов плана он назвал ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.