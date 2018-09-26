Суд признал банк «Югра» банкротом

Московский арбитражный суд признал банкротом банк «Югра». До отзыва лицензии учреждение входило в топ-30 кредитных организаций.

Конкурсное производство в отношении «Югры» длилось на протяжении года. Агентство по страхованию вкладов станет конкурсным управляющим.

По данным Центробанка, разница между обязательствами и активами учреждения – 143 миллиарда рублей: имущество банка равняется сумме в 56,3 миллиардов, а неисполненные обязательства – 199,3 миллиардов рублей. Информацию приводят РИА Новости.

Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат, с помощью которых «Югра» должна возместить средства своим вкладчикам, в 169,2 миллиарда рублей.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого «Аксонбанка», ранее носившего название «Костромабизнесбанк».